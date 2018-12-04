2018-12-04T08:28:24+03:00
Происшествия

Кемеровчанка украла коробку с лаком под объективами камер

Вместо красивых ногтей женщина может получить срок
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кемерове полицейские по горячим следам задержали похитительницу упаковки лаков для ногтей.

34-летняя кемеровчанка зашла в один из магазинов и принялась рассматривать гель-лаки для ногтей, которые находились в коробке на витрине. Там же была и демонстрационная палитра, на которой можно было увидеть, как будет смотреться тот или иной цвет на ногтях. Сначала женщина постаралась остаться незамеченной: она присела перед прилавком – видимо, чтобы продавец ее не заметила. Но поняв, что та и не смотрит в ее сторону покупательница взяла с витрины коробку, положила ее в сумку и спокойно вышла с ней на улицу. Примечательно, что все это дама проделала под объективом камеры слежения.

Владелица магазина тут же обратилась в полицию, и сотрудникам уголовного розыска не составило труда определить, кто же обокрал магазин – лже-покупательница уже имеет судимость. Вскоре нашли и саму похитительницу гель-лаков. Она на ближайшем рынке продавала украденные лаки – в общей сложности выручка составила 3,5 тысячи рублей. а вот ущерб магазину был причинен на 12 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области,похитительнице лаков теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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