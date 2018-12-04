2018-12-04T09:00:31+03:00
Общество

Из Кузбасса в 2018 году уехало более 61 тысячи человек

Численность жителей области сократилась на несколько тысяч
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс оказался в лидерах по числу уехавших из региона области среди регионов Сибирского Федерального округа.

Согласно миграционнной статистике, которую опубликовал Новосибирскстат, из Кемеровской области с января по сентябрь 2018 года уехало 61,352 тысячи человека. Больше – только из Омской области (почти 8,9 тысячи человек): именно этот регион оказался в антилидерах по миграционной убыли. При этом жить в Кузбасс приехали всего 56,41 тысячи человек, а миграционная убыль составила более 4,9 тысячи человек, и наш регион оказался на втором месте по наибольшему количеству покинувших область. На третьем месте – Забайкальский край. Здесь убыль составила 4,69 тысячи человек.

Примечательно, что миграционный прирост наблюдается в республике Алтай (201 человек), Тыве (838 человек) и Новосибирской области (3,05 тысячи человек).

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