«Томская писаница» вошла в Топ-20 самых любимых музеев страны

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-04T10:22:15+03:00

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Музей-заповедник «Томская писаница» вошел в Топ-20 самых любимых музеев в России. Музей занял 14 место по результатам онлайн-голосования.

Голосование «Мой любимый музей» проводилось впервые при поддержке Министерства культуры России на портале «Культура.РФ». Посетитель сайта могла оставить свой голос с 4 по 26 ноября. Голосовать можно было только после авторизации через профиль в любой из трех популярных социальных сетей. Всего в голосовании приняли участие более 1600 российских музеев.

Первое взял музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в городе Истра Московской области. Вторую строчку занял московский Музей Победы. Третье место получил Государственный музей-памятник «Исакакиевский собор» Санкт-Петербурга.