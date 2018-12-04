В Кемерове три автомобиля столкнулись под мостом

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-04T10:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось днем 4 декабря в Кемерове на улице Красноармейской. Здесь под мостом столкнулись сразу три автомобиля.

Как сообщают очевидцы аварии, ДТП случилось около 12 часов дня один из автомобилей на улице Красноармейской решил совершить обгон, но выбрал для этого неудачное место: аккурат под железнодорожным мостом. В результате в одном из узких мест на дороге столкнулись сразу три легковушки, причем одна из них задела по касательной троллейбус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680593" frameborder="0"></iframe> ДТП на Красноармейской в Кемерове..Видео: vk.com

- Троллейбус не получил особых повреждений, однако сразу покинуть место ДТП не мог, так как участников аварии довольно много, - отметил начальник пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко. – В результате движение троллейбусов было приостановлено примерно на полтора часа: именно в этом месте у нас нет возможности пустить транспорт по резервной схеме.

Пассажиры троллейбуса не пострадали. Однако неудобства они испытали немалые.

- Я только сел в этот троллейбус, расплатился, как сзади – бумм! 40 минут потом на остановке простоял. Голосовал, хоть бы кто остановился, - сокрушается пассажир троллейбуса Константин.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают степень вины в ДТП каждого из его участников. Информация по пострадавшим уточняется.