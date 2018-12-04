2018-12-04T13:23:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе потомственный драгдилер-иностранец прятал наркотики на кухне

Гость из зарубежья жил и торговал наркотиками в Прокопьевске
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Прокопьевске полицейские задержали драгдиллера, который занимался нелегальным бизнесом вместе с другими членами семьи.

38-летний гражданин, приехавший из одного из соседний с Россией государств, жил в Прокопьевске. Некоторое время назад его родственники лишились свободы за торговлю наркотиками. И, как оказалось, это был действительно семейный бизнес. Сотрудники полиции получили информацию, что и этот 38-летний мужчина причастен к распространению наркотиков и установили за ним наблюдение. И действительно, оказалось, что он сбывает наркотики через «бегунков». Мужчину задержали с поличным, более того, у него в кармане одежды был сверток с веществом светло-серого цвета, а позже дома у драгдилера обнаружили еще один тайник – на кухне. В общей сложности у него изъяли более 10 граммов фентанила.

В скором времени мужчина предстанет перед судом: он имеет все шансы лишиться свободы на срок до 20 лет. Сейчас он находится под стражей, а после суда, возможно, увидится за решеткой с уже отбывающими наказание родственниками.

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