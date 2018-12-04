2018-12-04T12:51:00+03:00
Общество

В Кузбассе продавец нелегального алкоголя прогорел на взятке

Мужчина пытался уладить дело суммой почти в 100 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Асхат БАРДЫНОВ
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59-летний предприниматель, гражданин Республики Азербайджан, в скором времени предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотрудникам полиции.

В феврале 2018 года сотрудники полиции установили, что в одном из магазинов Таштагола продается алкогольная и табачная продукция без акцизных марок. Товар сразу изъяли, а в отношении предпринимателя стали проводить проверку. Мужчина торговал на территории России на законных основаниях, но разрешить ситуацию захотел незаконными путями. Он очень хотел, чтобы все поскорее закончилось, поэтому взял 99 тысяч рублей и пошел с деньгами к начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Таштагольскому району.

Начальник отделения отказался брать деньги и сообщил об этом инциденте своему руководству. Позже предприниматель вины своей не признавал, просил предоставить ему переводчика, так как ему якобы не понятны юридические термины. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину предпринимателя. И в скором времени он предстанет перед судом.

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