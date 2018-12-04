В Кузбассе на железной дороге стажер чуть не погиб из-за бригадира

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-04T13:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе производитель работ бригады электромонтеров предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда. Из-за беспечности производителя работ стажер получил серьезные травмы.

Чрезвычайное происшествие случилось 14 августа 2018 года около четырех часов дня. Бригада электромонтеров контактной сети станции Арлюк проводила комплексную проверку и ремонт волнообразного провода между опорами контактной сети. Стажер наблюдал за работой коллег со стороны. При этом он находился без средств индивидуальной защиты. Во время работы волнообразный кабель оборвался, полетел в сторону стажера и ударил его по голове

- В результате ему причинена открытая черепно-мозговая травма в виде открытого вдавленного непроникающего перелома лобной кости и другие повреждения, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Производитель работ в скором времени предстанет перед судом.