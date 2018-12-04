Владимир Чернов официально вступил в должность главы Междуреченскго городского округа

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-04T16:01:35+03:00

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4 декабря в рамках заседания Совета народных депутатов прошла инаугурация Владимира Чернова. Чиновник официально вступил в должность главы Междуреченского городского округа.

На церемонии вступления в должность присутствовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, руководители государственных органов власти, представители партий и духовенства, общественных организаций, уличных комитетов.

Владимир Чернов принял присягу и поблагодарил жителей города за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что будет работать на благо города, чтобы жителям здесь было комфортно. Среди первоочередных задач Чернов выделил необходимость привлечения новых инвестиций и бизнеса, ремонт жилого фонда и дворовых территорий. Новому главе Междуреченского городского округа были вручены удостоверение и нагрудный знак.

- Учитывая огромный опыт Владимира Чернова, верю, что Междуреченск войдет в тройку лучших малых городов России. А весь регион будет вами гордиться. Желаю удачи и достижения самых амбициозных целей! – сказал в поздравительной речи Сергей Цивилев Сергей Цивилев.