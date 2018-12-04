Очень холодно: в среду в Кузбассе ожидается до -45 градусов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-04T17:21:07+03:00

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Синоптики предупредили о самой холодной ночи на этой неделе – и не менее холодном дне. В среду в Кузбассе ожидается до -45 ночью и до -32 днем.

Грядущая ночь обещает стать самой холодной на этой неделе. Столбики термометров на территории Кемеровской области опустятся до -35…-40 градусов, а в северных районах региона – до -40…-45. В Кемерове ожидается ночная температура до -38 градусов.

Днем в Кузбассе будет по-прежнему морозно: до -27…-32 градусов. Впрочем, на юге области ожидается лишь до -24. В областном же центре температура будет держаться в пределах -27…-29 градусов.

Мороз будет сопровождаться слабым ветром – 2-7 метра в секунду, небольшой облачностью. Осадков не ожидается, зато местами будет изморозь, дымка, дым и туман, а на дорогах – гололедица.

Выходя на улицу в мороз, убедитесь, что одеты достаточно тепло. Собираясь в дорогу на автомобиле, обязательно зарядите мобильный телефон, проверьте техническое состояние машины, возьмите теплую одежду и горячее тепло.