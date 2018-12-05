2018-12-05T03:47:03+03:00
Общество

В Кемерове отменили утренние автобусные междугородние рейсы

Причина отмены – сильные морозы
Екатерина РОМАНОВА
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Утром кемеровчане, собравшиеся ехать в другие города, оказались неприятно удивлены тем, что некоторые автобусные рейсы отменены.

Причиной отмены автобусных рейсов стали сильные морозы: утром температура воздуха опустилась до -37 градусов. При такой погоде отправляться в дальнюю дорогу попросту небезопасно. Правда, отмена коснулась лишь части рейсов. Те же пассажиры, которые не смогли сесть в автобусы в нужное им время, смогут отправиться в пункт назначения позже.

Напомним, накануне в «Кузбасспассажиравтотранс» отметили, что из-за сильных морозов будет корректироваться расписание движения. Часть рейсов могут стыковаться, чтобы автобусы ехали в паре и в случае ЧП могли доставить пассажиров до пункта назначения в тепле и комфорте. Некоторые рейсы из-за погоды могут быть отменены.

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