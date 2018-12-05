2018-12-05T04:04:19+03:00
Происшествия

50 тысяч за укус собаки: Маленькой новокузнечанке выплатят компенсацию

Ребенка на улице покусала чужая собака
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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10-летняя новокузнечанка стала жертвой агрессии собаки. Чужой пес искусал девочку, а теперь, благодаря прокуратуре, ребенок получит компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

В июне 2018 года 10-летняя новокузнечанка гуляла во дворе своего дома. В это же время одна из жительниц дома вывела на прогулку стаффордширского терьера. Правда, вопреки соображениям безопасности, собаку выгуливали без намордника. В результате пес набросился на девочку и несколько раз укусил – в шею, грудь и левое бедро. Ребенка доставили в травматолого-ортопедическое отделение Новокузнецкой горбольницы №1, где девочке наложили швы и назначили лечение.

Ребенок был сильно напуган собакой, кроме того, она испытывала сильную боль при укусах. Именно поэтому прокурор Орджоникидзевского района города Новокузнецка направил в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней о компенсации ей морального вреда.

- Суд удовлетворил требования и взыскал с хозяйки собаки компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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