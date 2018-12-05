«Конфликт исчерпан»: комиссия в кемеровской школе №15 завершила работу

СЕГОДНЯ 04:45 2018-12-05T04:45:38+03:00

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В кемеровской школе №15 завершила работу специально созданная комиссия. Ее задачей было разобраться в конфликтной ситуации, которая возникла между учеником школы и учителем.

В минувшие выходные кемеровчане бурно обсуждали видео, выложенное в одну из групп соцсети. Очевидец снял, как педагог отчитывает учащегося, называя его грубыми словами. Тогда горожане возмущались: кто поведжением учителя, а кто и поведением ученика. В тот же день в школе начала работу специальная комиссия, задачей которой стал разбор ситуации.

- Конфликтная ситуация возникла из-за нарушения правил поведения учеником. Конфликт исчерпан. К социальному педагогу приняты меры административного воздействия, - прокомментировали в пресс-службе администрации города. – С ребенком будет работать психолог по программе «Коррекция девиантного поведения». С педагогом психолог тоже проведет работу по правильному разрешению конфликтных ситуаций.

Напомним, видео с ругающим ребенка педагогом появился в соцсетях в субботу, 1 декабря. Тогда горожане разделились на два лагеря: одни были уверены, но учитель ни в какой ситуации не должен себе позволять так разговаривать с детьми. Другие же уверены: некоторые дети настолько отвратительно себя ведут на уроках, что иногда необходимо их наказывать.