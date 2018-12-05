Самая холодная ночь недели: Минувшей ночью в Кузбассе было -43 градуса

5 Дек. 05:35 2018-12-05T05:35:10+03:00

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Минувшая ночь была самой холодной на этой неделе: столбики термометров опустились до -43 и ниже. Впрочем, синоптики отмечают, что и в ночь с 5 на 6 декабря будет так же морозно.

Во всех районах Кемеровской области минувшей ночью было холодно. Так, в Кемерове и Новокузнецке столбики термометров опустились до отметок -37…-38 градусов, В селе Красное – до -39 градусов. Но холоднее всего было на севере области: в Мариинске и Тяжине на метеостанциях зафиксировали понижение температуры до -42 градусов, а в Яе – до -43 градусов.

Не менее холодным может оказаться и день: синоптики прогнозируют сохранение мороза и даже понижение температуры на севере области в первой половине дня, и лишь ближе к обеду немного потеплеет.

- Ночь со среды на четверг также ожидается морозной, температура воздуха будет в тех же пределах – местами ниже -40 градусов, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Лишь к пятнице немного потеплеет, но хорошего тепла пока не будет.

Из-за морозов в Кемерове отменили или перенесли часть утренних автобусных рейсов. Многие школьники предпочли остаться дома, а не идти по холоду на учебу. К слову, кемеровчане могут уточнить температуру воздуха по «телефону погоды». Данные обновляются в 07:00 и 10:00.

«Телефон погоды»: (384-2) 77-00-67