2018-12-05T05:35:10+03:00
Общество

Самая холодная ночь недели: Минувшей ночью в Кузбассе было -43 градуса

Синоптики рассказали, где в Кузбассе было холоднее всего
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Минувшая ночь была самой холодной на этой неделе: столбики термометров опустились до -43 и ниже. Впрочем, синоптики отмечают, что и в ночь с 5 на 6 декабря будет так же морозно.

Во всех районах Кемеровской области минувшей ночью было холодно. Так, в Кемерове и Новокузнецке столбики термометров опустились до отметок -37…-38 градусов, В селе Красное – до -39 градусов. Но холоднее всего было на севере области: в Мариинске и Тяжине на метеостанциях зафиксировали понижение температуры до -42 градусов, а в Яе – до -43 градусов.

Не менее холодным может оказаться и день: синоптики прогнозируют сохранение мороза и даже понижение температуры на севере области в первой половине дня, и лишь ближе к обеду немного потеплеет.

- Ночь со среды на четверг также ожидается морозной, температура воздуха будет в тех же пределах – местами ниже -40 градусов, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Лишь к пятнице немного потеплеет, но хорошего тепла пока не будет.

Из-за морозов в Кемерове отменили или перенесли часть утренних автобусных рейсов. Многие школьники предпочли остаться дома, а не идти по холоду на учебу. К слову, кемеровчане могут уточнить температуру воздуха по «телефону погоды». Данные обновляются в 07:00 и 10:00.

«Телефон погоды»: (384-2) 77-00-67

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе выросли цены на проезд в общественном транспорте
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан