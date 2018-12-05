2018-12-05T06:26:20+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропавших подростков нашли в магазине

Школьники сбежали с занятий
Кирилл ЧАЩИН
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Один из подростков убегает уже не первый разОдин из подростков убегает уже не первый разФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке полицейские нашли пропавших подростков. Школьники проводили время в супермаркете.

В вторник в полицию обратилась представитель социально-реабилитационного центра. Двое воспитанников около 12 часов ушли из школы и пропали. Стражи порядка немедленно начали поиски. К ним привлекли сотрудников уголовного розыск, ППС, инспекторов по делам несовершеннолетних, бойцов Росгвардии, дружинников и учителей Новоильинского района. Поисковики обошли частный сектор, осмотрели чердаки и подвалы многоэтажных домов.

– Около 22:00 в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение от охраны супермаркета, расположенного в Центральном районе города, о том, что в торговом зале находятся двое несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Ими оказались объявленные в розыск подростки, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские доставили школьников в отдел полиции и затем передали законному представителю. С подростка провели профилактическую беседу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода подростков.

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