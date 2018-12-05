2018-12-05T06:26:20+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропавших подростков нашли в магазине

Школьники сбежали с занятий
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Один из подростков убегает уже не первый разОдин из подростков убегает уже не первый разФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецке полицейские нашли пропавших подростков. Школьники проводили время в супермаркете.

В вторник в полицию обратилась представитель социально-реабилитационного центра. Двое воспитанников около 12 часов ушли из школы и пропали. Стражи порядка немедленно начали поиски. К ним привлекли сотрудников уголовного розыск, ППС, инспекторов по делам несовершеннолетних, бойцов Росгвардии, дружинников и учителей Новоильинского района. Поисковики обошли частный сектор, осмотрели чердаки и подвалы многоэтажных домов.

– Около 22:00 в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение от охраны супермаркета, расположенного в Центральном районе города, о том, что в торговом зале находятся двое несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Ими оказались объявленные в розыск подростки, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские доставили школьников в отдел полиции и затем передали законному представителю. С подростка провели профилактическую беседу. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода подростков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцам продавали опасный мед
18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе
В Кемерове студенты спаслись из горящего общежития
Самая холодная ночь недели: Минувшей ночью в Кузбассе было -43 градуса
«Конфликт исчерпан»: комиссия в кемеровской школе №15 завершила работу
50 тысяч за укус собаки: Маленькой новокузнечанке выплатят компенсацию
В Кемерове отменили утренние автобусные междугородние рейсы
Очень холодно: в среду в Кузбассе ожидается до -45 градусов
Новокузнечанин ограбил музработника, пока устраивал ребенка в сад
Владимир Чернов официально вступил в должность главы Междуреченскго городского округа
Нашелся и вновь потерялся: В Новокузнецке разыскивают подростка
В Кузбассе на железной дороге стажер чуть не погиб из-за бригадира
В Кузбассе продавец нелегального алкоголя прогорел на взятке
В Кузбассе потомственный драгдилер-иностранец прятал наркотики на кухне
В Кемерове трамвай и фура не поделили дорогу
В Кемерове три автомобиля столкнулись под мостом
«Томская писаница» вошла в Топ-20 самых любимых музеев страны
Из Кузбасса в 2018 году уехало более 61 тысячи человек