2018-12-05T06:39:45+03:00
Происшествия

В Кемерове студенты спаслись из горящего общежития

На лоджии седьмого этажа загорелись вещи
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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Вечером во вторник в Кемерове загорелось общежитие сельскохозяйственного института. Студенты успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных.

В 18.48 в МЧС поступил звонок о пожаре на бульваре Строителей, 50. Возгорание произошло на седьмом этаже студенческого общежития. На место выехали пять единиц техники и 15 человек. До приезда спасателей часть студентов самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.

В Кемерове загорелось студенческое общежитие.

– На момент прибытия первого подразделения из окна лоджии шел дым. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания сгорели вещи на площади три квадратных метра, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительной оценке, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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