В Кемерове студенты спаслись из горящего общежития
Вечером во вторник в Кемерове загорелось общежитие сельскохозяйственного института. Студенты успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных.
В 18.48 в МЧС поступил звонок о пожаре на бульваре Строителей, 50. Возгорание произошло на седьмом этаже студенческого общежития. На место выехали пять единиц техники и 15 человек. До приезда спасателей часть студентов самостоятельно эвакуировались. Никто не пострадал.
В Кемерове загорелось студенческое общежитие.
– На момент прибытия первого подразделения из окна лоджии шел дым. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания сгорели вещи на площади три квадратных метра, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По предварительной оценке, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.