18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе
В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питания. В итоге были арестованы 18 автомобилей на сумму почти 3,5 миллиона рублей.
Рейдовые мероприятия прошли с 1 по 30 ноября. Приставы с помощью программного комплекса «Мобильный розыск» проверили на наличие задолженности 4838 автомобилей. Оказалось, что собственники 132 имеют долги. Судебные приставы составили 18 актов описи и ареста автомобилей на сумму 3,46 миллиона рублей. Требования вручены в рамках 106 исполнительных производств.
В УФССП по Кемеровской области призывают граждан проверять себя на наличие задолженности. Это можно сделать на официальном сайте службы.