2018-12-05T07:21:09+03:00
Общество

18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе

Сумма арестованного имущества составила порядка 3,5 миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питанияВ Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питания. В итоге были арестованы 18 автомобилей на сумму почти 3,5 миллиона рублей.

Рейдовые мероприятия прошли с 1 по 30 ноября. Приставы с помощью программного комплекса «Мобильный розыск» проверили на наличие задолженности 4838 автомобилей. Оказалось, что собственники 132 имеют долги. Судебные приставы составили 18 актов описи и ареста автомобилей на сумму 3,46 миллиона рублей. Требования вручены в рамках 106 исполнительных производств.

В УФССП по Кемеровской области призывают граждан проверять себя на наличие задолженности. Это можно сделать на официальном сайте службы.

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