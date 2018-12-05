18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:21 2018-12-05T07:21:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питания. В итоге были арестованы 18 автомобилей на сумму почти 3,5 миллиона рублей.

Рейдовые мероприятия прошли с 1 по 30 ноября. Приставы с помощью программного комплекса «Мобильный розыск» проверили на наличие задолженности 4838 автомобилей. Оказалось, что собственники 132 имеют долги. Судебные приставы составили 18 актов описи и ареста автомобилей на сумму 3,46 миллиона рублей. Требования вручены в рамках 106 исполнительных производств.

В УФССП по Кемеровской области призывают граждан проверять себя на наличие задолженности. Это можно сделать на официальном сайте службы.