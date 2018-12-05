2018-12-05T07:21:09+03:00
Общество

18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе

Сумма арестованного имущества составила порядка 3,5 миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питанияВ Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе судебные приставы провели рейды около сети ресторанов быстрого питания. В итоге были арестованы 18 автомобилей на сумму почти 3,5 миллиона рублей.

Рейдовые мероприятия прошли с 1 по 30 ноября. Приставы с помощью программного комплекса «Мобильный розыск» проверили на наличие задолженности 4838 автомобилей. Оказалось, что собственники 132 имеют долги. Судебные приставы составили 18 актов описи и ареста автомобилей на сумму 3,46 миллиона рублей. Требования вручены в рамках 106 исполнительных производств.

В УФССП по Кемеровской области призывают граждан проверять себя на наличие задолженности. Это можно сделать на официальном сайте службы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцам продавали опасный мед
В Кемерове студенты спаслись из горящего общежития
В Новокузнецке пропавших подростков нашли в магазине
Самая холодная ночь недели: Минувшей ночью в Кузбассе было -43 градуса
«Конфликт исчерпан»: комиссия в кемеровской школе №15 завершила работу
50 тысяч за укус собаки: Маленькой новокузнечанке выплатят компенсацию
В Кемерове отменили утренние автобусные междугородние рейсы
Очень холодно: в среду в Кузбассе ожидается до -45 градусов
Новокузнечанин ограбил музработника, пока устраивал ребенка в сад
Владимир Чернов официально вступил в должность главы Междуреченскго городского округа
Нашелся и вновь потерялся: В Новокузнецке разыскивают подростка
В Кузбассе на железной дороге стажер чуть не погиб из-за бригадира
В Кузбассе продавец нелегального алкоголя прогорел на взятке
В Кузбассе потомственный драгдилер-иностранец прятал наркотики на кухне
В Кемерове трамвай и фура не поделили дорогу
В Кемерове три автомобиля столкнулись под мостом
«Томская писаница» вошла в Топ-20 самых любимых музеев страны
Из Кузбасса в 2018 году уехало более 61 тысячи человек