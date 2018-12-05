2018-12-05T07:50:21+03:00
Общество

Кузбассовцам продавали опасный мед

В продукте содержались остатки лекарственных средств
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Кузбассе выявили опасный мед, в котором содержались остатки лекарственных средств. Вся продукция была реализована на территории области.

Еще в сентябре в рамках федерального мониторинга управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области было отобрано 14 проб меда производителей Кемеровской области и Алтайского края. В результате оказалось, что три из них не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза. В двух пробах были обнаружены нитрофураны и их метаболиты, в третьей – метронидазол.

Специалисты также установили, что производители некачественной и опасной продукции из кемеровской области уже реализовали все партии меда. В отношении субъектов предпринимательства составлены административные протоколы, которые предусматривают в качестве наказания штрафные санкции. В частности, штраф для граждан-нарушителей составляет от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции.

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