2018-12-05T08:42:25+03:00
Общество

В Кузбассе 190 водителей школьных автобусов наказали за опасную перевозку детей

Организацию безопасных перевозок школьников обсудил на заседании Коллегии администрации региона
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениямиВ Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениямиФото: Илья СТРЕБКОВ
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В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениями. По данным ГИБДД, инспекторы периодически выявляют факты нарушения правил использования тахографов.

В Кемерове прошло расширенное заседание Коллегии администрации области, на котором обсудили вопрос организации и обеспечения безопасных перевозок школьников.

Начальник УГИБДД Кузбасса Евгений Нечаев сообщил, что с начала года к административной ответственности привлекли 190 водителей и 57 должностных лиц образовательных организаций и автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки групп детей автобусами, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области и члены Коллегии обсудили сложившуюся ситуацию. Сергей Цивилев поручил главам городов и районов взять на особый контроль вопросы перевозок детей, организовать в образовательных учреждениях и автотранспортных предприятиях выгрузку, хранение и анализ информации с тахографов водителей школьных автобусов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в регион поступили 40 школьных автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗель», которые отправились в 18 муниципалитетов Кузбасса.

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