2018-12-05T08:42:25+03:00
Общество

В Кузбассе 190 водителей школьных автобусов наказали за опасную перевозку детей

Организацию безопасных перевозок школьников обсудил на заседании Коллегии администрации региона
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениямиВ Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениямиФото: Илья СТРЕБКОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениями. По данным ГИБДД, инспекторы периодически выявляют факты нарушения правил использования тахографов.

В Кемерове прошло расширенное заседание Коллегии администрации области, на котором обсудили вопрос организации и обеспечения безопасных перевозок школьников.

Начальник УГИБДД Кузбасса Евгений Нечаев сообщил, что с начала года к административной ответственности привлекли 190 водителей и 57 должностных лиц образовательных организаций и автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки групп детей автобусами, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области и члены Коллегии обсудили сложившуюся ситуацию. Сергей Цивилев поручил главам городов и районов взять на особый контроль вопросы перевозок детей, организовать в образовательных учреждениях и автотранспортных предприятиях выгрузку, хранение и анализ информации с тахографов водителей школьных автобусов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в регион поступили 40 школьных автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗель», которые отправились в 18 муниципалитетов Кузбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове более 800 водителей пассажирских автобусов ездили с нарушениями

В ГИБДД уточнили, что с 12 октября за нарушения требований к пассажирскому транспорту к ответственности привлекли более 800 водителей, 18 юридических и свыше 70 должностных лиц. При этом штрафы исчисляются уже немаленькими суммами. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе выросли цены на проезд в общественном транспорте
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан