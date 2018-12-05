В Кузбассе 190 водителей школьных автобусов наказали за опасную перевозку детей

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-05T08:42:25+03:00

В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениями Фото: Илья СТРЕБКОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе наказали 190 водителей школьных автобусов, которые перевозили детей с нарушениями. По данным ГИБДД, инспекторы периодически выявляют факты нарушения правил использования тахографов.

В Кемерове прошло расширенное заседание Коллегии администрации области, на котором обсудили вопрос организации и обеспечения безопасных перевозок школьников.

Начальник УГИБДД Кузбасса Евгений Нечаев сообщил, что с начала года к административной ответственности привлекли 190 водителей и 57 должностных лиц образовательных организаций и автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки групп детей автобусами, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области и члены Коллегии обсудили сложившуюся ситуацию. Сергей Цивилев поручил главам городов и районов взять на особый контроль вопросы перевозок детей, организовать в образовательных учреждениях и автотранспортных предприятиях выгрузку, хранение и анализ информации с тахографов водителей школьных автобусов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в регион поступили 40 школьных автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗель», которые отправились в 18 муниципалитетов Кузбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове более 800 водителей пассажирских автобусов ездили с нарушениями

В ГИБДД уточнили, что с 12 октября за нарушения требований к пассажирскому транспорту к ответственности привлекли более 800 водителей, 18 юридических и свыше 70 должностных лиц. При этом штрафы исчисляются уже немаленькими суммами. (подробности)