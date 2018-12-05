Аристарх осудил противников установки скульптуры Святой Варвары в Кемерове

5 Дек. 09:28 2018-12-05T13:12:07+03:00

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Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх раскритиковал тех, кто выступает против установки скульптуры Святой Варвары в кемеровском Сосновом бору. Священник отметил, что природе бора ничего не угрожает.

– Вызывает особую тревогу, что эти люди восстают против основных нравственных ценностей, против прав, которые предоставляет нашим гражданам конституций и соответствующие законы. Все это, к сожалению, касается не только возведения заданий памятников, но это протестов против чего-то очень важного, существенного для нравственной и духовной жизни наших соотечественников, – отметили Аристарх. – Отношение людей к окружающей среде имеет исключительную важность... Окружающая среда страдает не оттого, что человек воздействует на окружающую среду, а оттого, что такое воздействие нередко бывает неправильным или греховным. Вот почему важны те принципы, которыми руководствуется человек, входя в общение с природой. Если они добрые, нравственные, основанные на отеческом сознательном отношении к природе, то человек никогда не будет враждебен к природе и никогда не принесет вреда.

Также митрополит призвал жителей региона принять участие в созидании композиции и пожертвовать средства на эти цели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680738" frameborder="0"></iframe> Аристарх о скульптуре Варвары.

Напомним, что во вторник коллегия администрация Кемеровской области приняла решение об установке в Сосновом бору Кемерова скульптуры Святой Варвары.