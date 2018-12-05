В бюджете Кемеровской области нашли лишнее 24 миллиарда рублей

5 Дек. 10:23 2018-12-05T10:23:43+03:00

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За девять месяцев 2018 года профицит бюджета Кемеровской области составил 24,8 миллиарда рублей. Коллегия областной администрации опубликовала отчет об исполнении областного бюджета.

По данным властей, поступления в областной бюджет за девять месяцев этого года составил и 115,1 миллиарда рублей. Расходы казны составили 90,3 миллиарда. Таким образом, сумма профицита бюджета составила 24, 8 миллиарда рублей.

Напомним, что 21 ноября был принят бюджет Кузбасса на 2019 год. Его сумма должна составить 129,7 миллиарда рублей. Как отметил Сергей Цивилев, бюджет будет бездефицитный. Кроме того, возможен профицит за счет роста цен на углеводороды.