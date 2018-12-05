2018-12-05T10:23:43+03:00
Общество

В бюджете Кемеровской области нашли лишнее 24 миллиарда рублей

Область получила больше денег, чем потратила
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

За девять месяцев 2018 года профицит бюджета Кемеровской области составил 24,8 миллиарда рублей. Коллегия областной администрации опубликовала отчет об исполнении областного бюджета.

По данным властей, поступления в областной бюджет за девять месяцев этого года составил и 115,1 миллиарда рублей. Расходы казны составили 90,3 миллиарда. Таким образом, сумма профицита бюджета составила 24, 8 миллиарда рублей.

Напомним, что 21 ноября был принят бюджет Кузбасса на 2019 год. Его сумма должна составить 129,7 миллиарда рублей. Как отметил Сергей Цивилев, бюджет будет бездефицитный. Кроме того, возможен профицит за счет роста цен на углеводороды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мысках из-за морозов запустили бесплатные автобусы
В Кузбассе отменяют авиарейсы до китайского Хайнаня
Аристарх осудил противников установки скульптуры Святой Варвары в Кемерове
В Кузбассе 190 водителей школьных автобусов наказали за опасную перевозку детей
Кузбассовцам продавали опасный мед
18 машин арестовали около сети быстрого питания в Кузбассе
В Кемерове студенты спаслись из горящего общежития
В Новокузнецке пропавших подростков нашли в магазине
Самая холодная ночь недели: Минувшей ночью в Кузбассе было -43 градуса
«Конфликт исчерпан»: комиссия в кемеровской школе №15 завершила работу
50 тысяч за укус собаки: Маленькой новокузнечанке выплатят компенсацию
В Кемерове отменили утренние автобусные междугородние рейсы
Очень холодно: в среду в Кузбассе ожидается до -45 градусов
Новокузнечанин ограбил музработника, пока устраивал ребенка в сад
Владимир Чернов официально вступил в должность главы Междуреченскго городского округа
Нашелся и вновь потерялся: В Новокузнецке разыскивают подростка
В Кузбассе на железной дороге стажер чуть не погиб из-за бригадира
В Кузбассе продавец нелегального алкоголя прогорел на взятке
В Кузбассе потомственный драгдилер-иностранец прятал наркотики на кухне
В Кемерове трамвай и фура не поделили дорогу
В Кемерове три автомобиля столкнулись под мостом
«Томская писаница» вошла в Топ-20 самых любимых музеев страны
Из Кузбасса в 2018 году уехало более 61 тысячи человек