2018-12-05T10:56:35+03:00
Общество

В Мысках из-за морозов запустили бесплатные автобусы

Дополнительные рейсы будут действовать на время холодов
Кирилл ЧАЩИН
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В среду в Мысках дополнительно были запущены два школьных автобуса. Также начал ходить автобус, на котором бесплатно могут проехать все желающие.

Как отметили в администрации города, 5 декабря по решению главы Мысков Дмитрия Иванова в городе начали ходить два школьных автобуса. Они буду ездить по главному маршруту города от Автовокзала до ГРЭС и подбирать детей, который стоят на остановках.

– Кроме того, на период сильных морозов в городе запущен дополнительный автобус, воспользоваться которым бесплатно смогут и взрослые мысковчане, – отметили в мэрии. – Работать автобусы будут до особого распоряжения главы города.

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