В Белове пьяный мужчина зарезал девушку

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-05T12:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белове пьяный мужчина зарезал 28-летнюю девушка, которая защищала свою знакомую. Убийцу задержали и поместили под стражу.

Как рассказала в СУ СК по Кемеровской области, трагедия произошла 27 ноября. 51-летний обвиняемый в алкогольном опьянении пришел к бывшей сожительнице, которая выпивала в компании брата и 28-летеней приятельницы. У мужчины с бывшей сожительницей произошел конфликт. В него вмешалась 28-летняя девушка. На это мужчина разозлился и несколько раз ударил ее ножом. Затем он скрылся с места преступления. Присутствовавшие вызвали врачей скорой помощи и полицейских. Медики констатировали смерть потерпевшей. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение по статье «Убийства». Оказалось, что он уже был судим. До суда его поместили под стражу.