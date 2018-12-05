2018-12-05T12:17:28+03:00
Происшествия

В Белове пьяный мужчина зарезал девушку

Погибшая заступилась за знакомую.
Кирилл ЧАЩИН
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В Белове пьяный мужчина зарезал 28-летнюю девушка, которая защищала свою знакомую. Убийцу задержали и поместили под стражу.

Как рассказала в СУ СК по Кемеровской области, трагедия произошла 27 ноября. 51-летний обвиняемый в алкогольном опьянении пришел к бывшей сожительнице, которая выпивала в компании брата и 28-летеней приятельницы. У мужчины с бывшей сожительницей произошел конфликт. В него вмешалась 28-летняя девушка. На это мужчина разозлился и несколько раз ударил ее ножом. Затем он скрылся с места преступления. Присутствовавшие вызвали врачей скорой помощи и полицейских. Медики констатировали смерть потерпевшей. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение по статье «Убийства». Оказалось, что он уже был судим. До суда его поместили под стражу.

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