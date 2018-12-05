В Прокопьевске два детдомовца угнали автомобиль

5 Дек. 12:33 2018-12-05T12:33:43+03:00

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В Прокопьевске двое воспитанников детского дома угнали автомобиль и катали на нем своих друзей.

Как установили следователи, в июле этого года мальчишки гуляли по улице, когда 14-летний подросток предложил своему 17-летнему приятелю похитить что-нибудь из вещей старенького автомобиля, припаркованного во дворе одного из жилых домов. Тот согласился. Злоумышленники вскрыли двери транспортного средства ножницами, но ничего ценного в нем не нашли. Тогда они решили угнать машину, чтобы покататься и даже смогли завести двигатель. Проехав по городским улицам, подростки подобрали встретившихся друзей и отправились кататься дальше.

Автомобиль с группой подростков заметили знакомые владельца, они догнали лихачей, задержали несколько человек и сообщили об угоне. Хозяин машины вызвал полицейских, которые установили личности подозреваемых. При этом 14-летний подросток продолжал заниматься преступной деятельностью, похищая ценности из автомобилей. Всего таким образом подросток незаконно получил порядка 15, 5 тысячи рублей. Причастность к данным преступлениям тоже была установлена стражами порядка.

-Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали. Руководству детского дома направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас в отношении правонарушителей собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.