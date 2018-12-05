Мошенница продавала новокузнечанам воображаемые дорогие пылесосы
В Новокузнецке местная жительница продавала горожанам воображаемые пылесосы известной марки. Обманным путем молодая женщина заработала больше 160 тысяч рублей.
Аферистка 1994 года рождения орудовала на территории города в марте этого года. Женщина предлагала горожанам приобрести дорогой пылесос известной марки в кредит. При этом для будущих покупателей она выдумывала несуществующую акцию.
Так, если клиент по договору кредита оплатит сумму в 30 тысяч рублей и выше, ему предоставят скидку на такую же сумму. Естественно, выполнять обязательства мошенница не собиралась. Таким образом, она обманом получила 161,8 тысячи рублей от трех человек, сообщили в прокуратуре Заводского района Новокузнецка.
Суд признал молодую мошенницу виновной в совершении трех преступлений и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
В ведомстве уточнили, что в ходе расследования уголовного дела нанесенный ущерб был частично возмещен.