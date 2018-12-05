Мошенница продавала новокузнечанам воображаемые дорогие пылесосы

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-05T12:35:17+03:00

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В Новокузнецке местная жительница продавала горожанам воображаемые пылесосы известной марки. Обманным путем молодая женщина заработала больше 160 тысяч рублей.

Аферистка 1994 года рождения орудовала на территории города в марте этого года. Женщина предлагала горожанам приобрести дорогой пылесос известной марки в кредит. При этом для будущих покупателей она выдумывала несуществующую акцию.

Так, если клиент по договору кредита оплатит сумму в 30 тысяч рублей и выше, ему предоставят скидку на такую же сумму. Естественно, выполнять обязательства мошенница не собиралась. Таким образом, она обманом получила 161,8 тысячи рублей от трех человек, сообщили в прокуратуре Заводского района Новокузнецка.

Суд признал молодую мошенницу виновной в совершении трех преступлений и назначил ей 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования уголовного дела нанесенный ущерб был частично возмещен.