2018-12-05T13:09:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе подросток отправил в больницу двух полицейских

Молодой человек протаранил экипаж ДПС
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/ Zello.АвтоКанал: Анжеро - СудженскФото: "ВКонтакте"/ Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск
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В Анжеро-Судженске пьяный подросток за рулем ВАЗа протаранил автомобиль ДПС. Двое полицейских и молодой человек получили травмы.

Авария произошла ночью на перекрестке улицы Перовской и Гагарина. 17-летнйи местный житель ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21093. При повороте направо он не справился с управлением и на встречной полосе врезался в автомобиль ДПС. В результате столкновения травмы получили подросток, а также водитель и пассажир полицейского машины.

– На месте происшествия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 21093 находился в состоянии алкогольного опьянения, – отметили УГИБДД по Кемеровской области. – Также установлено, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, с его слов, он взял машину без ведома отца.

За пьяную езду без прав юноше грозят штрафы на сумму в 35 тысяч рублей. По факту ДТП едет проверка.

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