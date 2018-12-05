Сергей Цивилев проверил ход строительства дома для переселенцев в Киселевске

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-05T13:20:41+03:00

Он будет сдан в эксплуатацию в 2019 году

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В новом жилом микрорайоне Красный Камень в Киселевске установили первую панель многоквартирного дома. На закладку плиты приехал губернатор области Сергей Цивилев. В сентябре он уже посещал данную строительную площадку – здесь была заложена капсула времени с обращением к будущим жителям микрорайона и дан старт его развитию. В числе переселенцев будут семьи, которые в настоящее время проживают в санитарно-защитной зоне угольных предприятий.

Будущая пятиэтажка рассчитана на 45 квартир. Сейчас на стройплощадке уже готово свайное поле, залит фундамент и начата укладка железобетонных плит жилого здания. Планируется, что дом сдадут в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

Губернатор отметил, что строящийся дом отвечает всем современным требованиям по тепло- и энергоэффективности. Кроме того, он делается из строительных компонентов, произведенных местными кузбасскими предприятиями и организациями.

-95 процентов материалов для строительства сделано у нас, в Кузбассе. При строительстве дома применяются новые немецкие технологии, поэтому он сейсмоустойчив. Уверен, что жильцам здесь будет очень тепло и комфортно, — подчеркнул Сергей Цивилев.

В следующем году рядом с первым построенным домом микрорайона установят детскую спортивную площадку. В ближайшие два-три года рядом построят еще два дома.