2018-12-05T13:45:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе грузин пытался застрелить ухажера экс-супруги

Свой поступок он объяснил желанием наладить отношения с женщиной
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе 46-летний уроженец Грузии пытался убить нового возлюбленного своей бывшей жены.

Как установило следствие, в июле этого года он в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому женщины, чтобы поговорить с ее новым мужем. Для «полного взаимопонимания» обвиняемый прихватил с собой обрез охотничьего ружья. Едва хозяин квартиры открыл дверь, как злоумышленник направил ему в грудь ствол оружия. Инстинктивно мужчина выставил руку вперед, схватил обрез за ствол и смог отвести его в сторону в момент нажатия курка. Раздался выстрел, потерпевшему ранило руку, которой он прикрывал ствол оружия, также дробь попала мужчине в грудь и плечо.

-Потерпевший смог закрыть входные двери, преградив обвиняемому дорогу в комнату. Супруга потерпевшего вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Обвиняемый с места преступления скрылся, мужчина выкинул оружие и сам пошел в отдел полиции, - рассказали подробности в СУ СК России по Кемеровской области.

Обвиняемый со следствием сотрудничал и вину признал, объясняя свой поступок желанием напугать соперника и наладить отношения с бывшей женой. Мужчина был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело в его отношении передано в суд.

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