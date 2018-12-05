Житель Кузбасса обстрелял таксиста

5 Дек. 14:41 2018-12-05T14:41:23+03:00

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В Междуреченске мужчина из газового пистолета обстрелял таксиста. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в кузбасском управлении Росгвардии, 47-летний водитель такси ехал по двору, когда его остановил неизвестный мужчина.

– Между водителем и прохожим завязался конфликт, в результате которого мужчина достал предмет, похожий на пистолет, произведя несколько выстрелов через открытое окно в таксиста, – рассказали в Росгвардии.

Потерпевший немедленно сообщил о нападении в полицию. На место происшествия немедленно прибыли бойцы Росгвардии и задержали 42-летнего нападавшего. По предварительной информации, он стрелял из газового оружия.