2018-12-05T15:20:54+03:00
Общество

По улицам Кемерова разъезжает «театральный» трамвай

Атмосфера Нового года уже царит в общественном транспорте
Екатерина РОМАНОВА
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Водители трамвая Майя Юрковец и Мария Жохова. Фото: КЭТКВодители трамвая Майя Юрковец и Мария Жохова. Фото: КЭТК
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В Кузбассе уже сложилась традиция: в преддверии Нового года дарить жителям области праздничное настроение. Именно поэтому транспортники украшают салоны трамваев, троллейбусов и автобусов.

Сегодня пассажиры Кемерова, войдя в один из празднично оформленных троллейбусов (а тких 18 в городе) или трамваев (три вагона) обязательно улыбаются. Ведь куда интересней ехать в необычном транспорте – словно на несколько минут попадаешь в сказку! К слову, один из трех трамваев именно такой. Водители Майя Юрковец и Мария Жохова превратили салон трамвай в почти настоящий театральный салон – с масками и кулисами, новогодней елочкой и гирляндами… И кажется, вот-вот из кабины водителя выйдет сказочный персонаж и начнется представление! Может, именно из-за предчувствия сказки в адрес экипажа трамвая №165 ежедневно приходят благодарности.

Фото: КЭТК

Фото: КЭТК

- Выбор необычной праздничной тематики для оформления трамвая объясняется просто: 2019 года в России объявлен Годом театра, - рассказал пресс-секретарь «Кемеровской электротранспортной компании» Максим Гончаренко. – К Новому годы мы планируем украсить не менее 40 единиц подвижного состава.

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