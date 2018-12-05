По улицам Кемерова разъезжает «театральный» трамвай

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-05T15:20:54+03:00

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В Кузбассе уже сложилась традиция: в преддверии Нового года дарить жителям области праздничное настроение. Именно поэтому транспортники украшают салоны трамваев, троллейбусов и автобусов.

Сегодня пассажиры Кемерова, войдя в один из празднично оформленных троллейбусов (а тких 18 в городе) или трамваев (три вагона) обязательно улыбаются. Ведь куда интересней ехать в необычном транспорте – словно на несколько минут попадаешь в сказку! К слову, один из трех трамваев именно такой. Водители Майя Юрковец и Мария Жохова превратили салон трамвай в почти настоящий театральный салон – с масками и кулисами, новогодней елочкой и гирляндами… И кажется, вот-вот из кабины водителя выйдет сказочный персонаж и начнется представление! Может, именно из-за предчувствия сказки в адрес экипажа трамвая №165 ежедневно приходят благодарности.

Фото: КЭТК

- Выбор необычной праздничной тематики для оформления трамвая объясняется просто: 2019 года в России объявлен Годом театра, - рассказал пресс-секретарь «Кемеровской электротранспортной компании» Максим Гончаренко. – К Новому годы мы планируем украсить не менее 40 единиц подвижного состава.