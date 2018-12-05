2018-12-05T18:24:43+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса пыталась передать арестанту наркотики в йогурте

Женщину приговорили к трем годам тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове женщина пыталась передать арестованному сожителю наркотики в йогурте. Ее приговорили к трем годам тюрьмы.

Как рассказали в областной прокуратуре, 41-летняя жительница поселка Яшкино узнала, что ее сожитель находится под арестом в отделе полиции, где страдает от наркотической ломки и решила ему помочь. Женщина купила героин, спрятала его в йогурте и принесла для передачи сожителю. Однако полицейские нашли наркотик.

Яшкинский районный суд признал женщину виновной в покушении на сбыт наркотиков. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима.

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