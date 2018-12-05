На въезде в Новокузнецк установили новые камеры видеофиксации

5 Дек. 19:03 2018-12-05T19:03:06+03:00

Камеры поставили на месте смертельного ДТП с фурой

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На северном въезде в Новокузнецк установили новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На этом месте произошло смертельное ДТП с фурой.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД новые камеры, которые

фиксируют нарушения требований дорожных знаков «Движение грузового транспорта запрещено», установлены на серверном въезде в Новокузнецк и на 39-ом километре автодороги «Ленинск –Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк». За нарушение требований знака грозит штраф в 500 рублей.

Напомним, что в августе этого года на северном въезде в Новокузнецк произошло смертельное ДТП с фурой. Грузовик на полнм ходу врезался в стелу, водитель погиб.