Кузбасский технопарк стал региональным партнером акселератора «Уралхима»

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-05T19:12:12+03:00

В Кемерове пройдет конкурс цифровых решений в агрохимии и земледелии

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«Кузбасский технопарк» совместно с корпорацией АО «ОХК «Уралхим» и Уральским федеральным университетом объявляет о конкурсе инновационных проектов «УРАЛХИМ-ЭЛЕМЕНТ РОСТА» среди вузов, НИИ и компаний Сибири.

Цель проведения первого конкурса цифровых решений в агрохимии и земледелии «УРАЛХИМ – ЭЛЕМЕНТ РОСТА» – поиск и поддержка перспективных проектов, содействие в реализации отобранных решений в России и вывода их на международные рынки. Отбор прорывных разработок ведется по направлениям: сохранение здоровья и развития почв и растений, положительно влияющих на здоровье человека; удобрения будущего; цифровые решения в агрохимии и земледелии; комплексные/гибридные технологии и системы питания растений, включая автономные системы земледелия и другие смежные решения.

Подать заявку, подробно ознакомиться с положением конкурса и условиями участия можно на сайте конкурса. Заявки принимаются до 13 декабря Площадкой для очного отбора проектов (питч-сессии) в Сибири станет Кузбасский технопарк.