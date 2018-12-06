2018-12-06T03:04:18+03:00
Общество

Жители Кузбасса запустили акцию «Подвези замерзшего»

Автомобилистам предлагают подбирать людей с остановок
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке в соцсети запустили акцию «Подвези замерзшего». Водителям предлагают подбирать стоящих на остановках в мороз людей.

В четверг после наступления 30-градусных морозов в новокузнецкой группе в соцсети запустили флешмоб. Автомобилистов просят сделать доброе дело и подобрать замерзающих земляков на остановках. Организаторы акции просят указывать в комментариях маршрут следования и время отправки, а также количество мест для пассажиров.

Как пишут пользователи соцсети, кемеровские водители начали сами предлагать подвести замерзающих горожан.

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