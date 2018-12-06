2018-12-06T04:01:25+03:00
Общество

В Кемерове из-за мороза гибнут птицы

Горожане стали замечать мертвых голубей
Кирилл ЧАЩИН
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По словам специалистов, в мороз гибнут самые слабы и больные птицыПо словам специалистов, в мороз гибнут самые слабы и больные птицыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове из-за сильных морозов стали гибнуть голуби. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили сразу несколько читателей. Гибель птиц прокомментировала зоолог Юлия Балашова.

– Во время холодов обостряются всевозможные хронические процессы и многие птичьи эпидемии. Птицы с ослабленными иммунитетом, с застарелыми травмами, которые как-то могли выживать в более теплый период, разумеется тоже гибнут, – отметила Юлия Балашова.

Специалист отмечает, что любые птицы достаточно плохо переносят морозы. При этом голуби находятся в достаточно выигрышном положении, чем лесные птицы: у них есть теплые укрытия и они могут прятаться от ветра.

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