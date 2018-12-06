В Новокузнецке предприятиям запретили загрязнять воздух

6 Дек. 04:43 2018-12-06T04:43:40+03:00

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В Новокузнецке из-за неблагоприятных метеоусловий предприятием запретили загрязнять атмосферу. Специальный режим продлится до вечера 7 декабря.

Как сообщили в администрации Новокузнецка, предприятиями запрещается проводить работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу. Работы, вызывающие образование летучих неприятно пахнущих веществ, пыление и загрязнение, должны быть минимизированы. Кроме того, на производствах должен быть усилен контроль за герметичностью газоходных систем и техническим состоянием газоочистных установок.

Отметим, что в Кемерове также был введен режим «черного неба». Проверять выполнения требования режима будет управление Росприроднадзора по Кемеровской области и Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.