2018-12-06T05:34:47+03:00
Происшествия

«Мы не знаем, чья машина!»: пьяные кемеровчанки устроили ДТП на угнанной машине

Веселые кемеровчанки решили покататься по городу, но не справились с управлением
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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Две подружки из Кемерова решили покататься на машине. Правда, обе они были нетрезвыми, не имели водительских удостоверений, а машина и вовсе оказалась угнанной.

Вечер начинался для двух кемеровчаанок весело: они выпивали в дружной компании, веселились, а когда их собутыльник уснул, решили покататься на его автомобиле. Девушки забрали у мужчины ключи от Lada Priora и отправились в ближайший магазин. По их словам, чтобы купить еще спиртного. За руль села 18-летняя девушка, а рулить ей помогала подруга – с соседнего сиденья. В одном из дворов подружки совершили наезд на припаркованный автомобиль и поспешили уехать. Но через несколько десятков метров веселые девушки не справились с управлением и Lada застряла в сугробе.

Сидящих в поврежденном автомобиле девушек заметили инспекторы ДПС, проводившие патрулирование. Подружки со смехом рассказали, что случилось, при этом виновница ДТП все время называла себя разными именами. А вскоре нашелся и владелец разбитой машины. Все это время он спал и даже не подозревал о приключениях собутыльниц.

Уровень алкоголя в крови «автоледи» превышал предельно допустимую норму почти в три раза. За вождение в нетрезвом виде и без прав девушке грозит штраф: 30 тысяч рублей. Кроме того, подружки могут понести уголовное наказание за угон автомобиля и оставление места ДТП.

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