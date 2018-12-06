В Кузбассе появилась территория опережающего развития «Прокопьевск»

6 Дек. 06:29 2018-12-06T09:58:59+03:00

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В Кемеровской области создана еще одна территория социально-экономического опережающего развития – в Прокопьевске. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев.

Предполагается, что в Прокопьевске будут уделять особое внимание развитию растениеводства, животноводства и охоту, производить одежду и лекарства, химические продукты, электрооборудование и компьютеры. До 2025 года планируется реализовать 16 проектов, в которые будет вложено 5,2 миллиарда рублей и создано 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Напомним, о том, что Прокопьевск станет территорией опережающего развития, стало известно еще в сентябре 2018 года - об этом тогда сообщил глава региона Сергей Цивилев. Сейчас в Кузбассе работают три ТОСЭР – в Анжеро-Судженске, Юрге и Новокузнецке. Теперь же к ним присоединился и Прокопьевск – город с монопрофильной экономикой, зависящей от работы угольной промышленности.