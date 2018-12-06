2018-12-06T06:29:28+03:00
Общество

В Кузбассе появилась территория опережающего развития «Прокопьевск»

Постановление о ее создании подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области создана еще одна территория социально-экономического опережающего развития – в Прокопьевске. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев.

Предполагается, что в Прокопьевске будут уделять особое внимание развитию растениеводства, животноводства и охоту, производить одежду и лекарства, химические продукты, электрооборудование и компьютеры. До 2015 года планируется реализовать 16 проектов, в которые будет вложено 5,2 миллиарда рублей и создано 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Напомним, сейчас в Кузбассе работают три территории опережающего развития – в Анжеро-Судженске, Юрге и Новокузнецке. Теперь же к ним присоединился и Прокопьевск – город с монопрофильной экономикой, зависящей от работы угольной промышленности.

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