2018-12-06T07:14:07+03:00
Происшествия

За сутки 17 кузбассовцев получили обморожения

Больше всего пострадавших оказалось в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Евгения ГУСЕВА
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Всего за сутки в больницы Кемеровской области обратились 17 человек с жалобами на обморожение. Такие данные предоставил Кемеровский областной центр медицины катастроф на восемь часов утра 6 декабря.

Больше всего обращений было зафиксировано в Новокузнецке – здесь пяти горожанам потребовалась помощь врачей. Трое пострадавших обратились в больницы в Ленинске-Кузнецком, двое – в Мысках, по одному обращению зафиксировано в Кемервое, Белове, Березовском, Анжеро-Судженске, Междуреченске, Прокопьевске и Яйской районе.

Среди тех, кто обратился за помощью, двое бездомных, а четверо человек, получивших обморожение, находились в состоянии алкогольного опьянения. Восемь пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, сутками ранее было зарегистрировано шесть обращений по поводу обморожения. Тогда были госпитализированы пять человек.

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