2018-12-06T07:40:13+03:00
Общество

В Кузбассе за сутки 17 человек попали в больницы с обморожениями

Восемь пострадавших были госпитализированы
Кирилл ЧАЩИН
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За два дня в Кузбассе госпитализировали 13 человекЗа два дня в Кузбассе госпитализировали 13 человекФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе за минувшие сутки в больницы с обморожениями попали 17 человек. За два дня госпитализировали 13 пострадавших.

По данным областного центра медицины катастроф, за прошедшие сутки 17 человек обратились в больницы Кузбасса с жалобами на обморожения.

– Среди обратившихся за помощью двое бездомных, четверо были в состоянии алкогольного опьянения, – отметили в областном департаменте здравоохранения.

Пять человек за помощью обратились в Новокузнецке, трое – в Ленинске-Кузнецком, двое – в Мысках. По одному обращению было зафиксировано в в Кемерове, Белове, Березовском, Анжеро-Судженске, Междуреченске, Прокопьевске и Яйском районе.

Из 17 пострадавших восемь человек были госпитализированы. За предыдущие сутки в Кузбассе с обморожениями в больницы попали еще шесть человек. Пятерых госпитализировали.

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