2018-12-06T07:42:03+03:00
Общество

Новокузнецкие приставы пополнили бюджет на 38 миллионов рублей

Судебные приставы взыскали долги по налоговым платежам
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Всего за неделю судебные приставы из Новокузнецка взыскали немалые долги по налоговым платежам. Их сумма превысила 38 миллионов рублей.

Несколько крупных предприятий Новокузнецка, числившихся в должниках, погасили задолженность по налоговым платежам лишь после того, как им об этом в очередной раз напомнили судебные приставы. Так, одна из крупных строительных компаний, работающих в городе, не заплатила налоги. Сумма долга составила 21 миллион рублей. Взыскать его удалось лишь после того, как к должнику применили меры принудительного взыскания на средства, которые находились в банке. Лишь после этого деньги поступили в налоговую инспекцию.

Еще одна группа компаний, которые изготавливают и устанавливают металлоконструкции, не заплатила налоги на 17 миллионов рублей. Оплатить задолженность руководителя предприятия побудило постановление о возбуждении исполнительного производства. Как только документ был вручен руководству, долг был оплачен.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, оба исполнительных производства окончены фактическим исполнением.

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