Новокузнецкие приставы пополнили бюджет на 38 миллионов рублей
Всего за неделю судебные приставы из Новокузнецка взыскали немалые долги по налоговым платежам. Их сумма превысила 38 миллионов рублей.
Несколько крупных предприятий Новокузнецка, числившихся в должниках, погасили задолженность по налоговым платежам лишь после того, как им об этом в очередной раз напомнили судебные приставы. Так, одна из крупных строительных компаний, работающих в городе, не заплатила налоги. Сумма долга составила 21 миллион рублей. Взыскать его удалось лишь после того, как к должнику применили меры принудительного взыскания на средства, которые находились в банке. Лишь после этого деньги поступили в налоговую инспекцию.
Еще одна группа компаний, которые изготавливают и устанавливают металлоконструкции, не заплатила налоги на 17 миллионов рублей. Оплатить задолженность руководителя предприятия побудило постановление о возбуждении исполнительного производства. Как только документ был вручен руководству, долг был оплачен.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, оба исполнительных производства окончены фактическим исполнением.