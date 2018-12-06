В Кемерове остановили работу опасных плавильных печей

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-06T08:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове приставы остановили работу опасных плавильных печей. Предприятие закрыли на 90 дней.

Специалисты Ростехнадзора во время проверки выявили, что одно из предприятий, которое специализируется на производстве черных и цветных металлов, не зарегистрировало плавильные печи и не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов. Кроме того, фирма не проводит мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

– Данные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью, прежде всего для работников предприятия, – отметили в УФССП по Кемеровской области.

После обращения надзорного ведомства суд постановил приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Приставы опечатали объект.