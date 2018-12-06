В Кузбассе продолжает расти заболеваемость ОРВИ

6 Дек. 09:24 2018-12-06T09:24:24+03:00

За неделю число заболевших возросло на 1138 человек

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В Кузбассе местные жители продолжают болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю число заболевших ОРВИ возросло на 1138 человек.

В Кемеровской области с 26 ноября по 2 декабря зарегистрировано 16679 случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 12743 ребенка, что составляет 76,4 процента от общего числа больных. Больше всего случаев ОРВИ зафиксировано среди детей дошкольного возраста.

- За неделю лабораторно исследован клинический материал от 98 больных ОРВИ. Заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии – аденовирусы и вирусы парагриппа, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что за неделю госпитализировали 308 больных ОРВИ, 274 из которых – дети и подростки. Число госпитализированных составляет 1,8 процента от всех заболевших ОРВИ за неделю.

В Кемерове за указанный период зарегистрировано 3306 больных острыми респираторными вирусными инфекциями, из них в больницу попали 57 человек. уточняется, что заболеваемость жителей областного центра ниже эпидемического порога во всех группах населения.