2018-12-06T09:59:10+03:00
Общество

Энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов Кузбасса

Авария на подстанции «Топкинская» произошла утром 6 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром 6 декабря жители 17 населенных пунктов Топкинского района остались без света из-за морозов. Энергетики оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения, а в обед полностью восстановили работу вышедших из стоя подстанций.

Около 07.30 поступила информация об отключении оборудования на подстанции «Топкинская» напряжением 110 киловольт, в результате чего обесточенными оказались еще семь подстанций с меньшим напряжением. Без света остались 17 населенных пунктов.

На место выехали пять бригад сетевиков, которые оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения. К 11.00 большинство социально значимых объектов получали электроэнергию.

Как пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», в 13.09 во всех 17 населенных пунктах было восстановлено электроснабжение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан