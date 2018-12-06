Энергетики вернули свет в 17 населенных пунктов Кузбасса

6 Дек. 09:59 2018-12-06T09:59:10+03:00

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Утром 6 декабря жители 17 населенных пунктов Топкинского района остались без света из-за морозов. Энергетики оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения, а в обед полностью восстановили работу вышедших из стоя подстанций.

Около 07.30 поступила информация об отключении оборудования на подстанции «Топкинская» напряжением 110 киловольт, в результате чего обесточенными оказались еще семь подстанций с меньшим напряжением. Без света остались 17 населенных пунктов.

На место выехали пять бригад сетевиков, которые оперативно ввели в работу резервные схемы электроснабжения. К 11.00 большинство социально значимых объектов получали электроэнергию.

Как пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», в 13.09 во всех 17 населенных пунктах было восстановлено электроснабжение.