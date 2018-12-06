2018-12-06T10:32:44+03:00
Общество

В Кемерове пропал пациент больницы

Местонахождение мужчины неизвестно с 22 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской областиФото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове разыскивают мужчину, который ушел из больницы и пропал. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 октября.

Полицейские разыскивают 46-летнего Владимира Ивановича Жирнова. За неделю до своего дня рождения, 22 октября, мужчина ушел из областной клинической больницы в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175 сантиметров, средней полноты, европейский тип лица, волосы прямые темно-русые, на висках имеется седина, глаза карие, стрижка короткая по типу «ежик». Среды особых примет – шрам в области затылка.

В день исчезновения был одет в куртку-пуховик камуфляжного синего цвета, камуфляжные штаны, армейский ремень. С собой у мужчины была тканевая сумка на наплечном ремне, кнопочный мобильный телефон, паспорт, пенсионное удостоверение и банковская карта.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: 8(3842)-390-711, 8(3842)-390-715 – дежурная часть УМВД России по Кемерову, 8-(3842)-390-723, 8(3842)-390-724 – отдел уголовного розыска УМВД России по Кемерову или «02» (102 – с мобильного телефона).

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