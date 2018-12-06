Житель Новокузнецка застрелил знакомого, ударившего его собаку

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-06T11:35:32+03:00

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Житель Новокузнецка застрелил своего знакомого, который ударил ногой его собаку. После совершенного убийства мужчина скрылся с места преступления на автомобиле своей жертвы.

В сентябре жители Таштагольского района нашли на берегу реки тело мужчины с огнестрельными ранениями. Следственно-оперативная группа установила, что 46-летний погибший проживал в городе Белово и уехал на рыбалку на личном автомобиле, однако транспортное средство на месте преступления отсутствовало.

В результате комплекса следственных действий были установлены приятели погибшего, с которыми он уехал на рыбалку. Ранее судимый 41-летний житель Новокузнецка не стал отрицать, что причастен к смерти знакомого, и указал гараж, где стоит его автомобиль и лежит оружие.

Мужчина пояснил, что вместе со знакомыми распивал спиртное на берегу реки. Во время застолья беловчанин ударил ногой его собаку – мужчины поссорились. Разозлившись, новокузнечанин достал из машины охотничье ружье и несколько раз выстрелил в оппонента, который скончался от полученных ранений, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После этого стрелявший вместе со вторым участником рыбалки сел в машину убитого и уехал. Уголовное дело по статье «Убийство» передано в суд.