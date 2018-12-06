2018-12-06T11:52:52+03:00
Общество

В Кемерове водителя троллейбуса наказали за открытую дверь

О нарушении горожане сообщили в Интернете
Ирина АВТУШКО
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Фото: Максим КиселевФото: Максим Киселев
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Пассажиры кемеровского троллейбуса №4 вынуждены были ехать по своим делам с ветерком, причем буквально – водитель следовал по маршруту с открытой дверью. Об этом инциденте в одном из городских интернет-журналов рассказала возмущенная кемеровчанка. С точки зрения безопасности и сложившихся сегодня в городе и области погодных условиях это недопустимо. На сообщение незамедлительно отреагировали сотрудники кемеровской Госавтоинспекции.

— Правила дорожного движения запрещают водителям открывать двери во время движения, а также осуществлять посадку и высадку пассажиров до полной остановки транспортного средства. На лицо халатность и безразличное отношение к людям — на улице такой мороз! На данный момент за нарушение правил перевозки в отношении водителя данного троллейбуса возбуждено дело об административном правонарушении, - отметил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов:

Также, по его словам, с руководителями и должностными лицами автопредприятия проведены разъяснительные беседы.

Чтобы подобное не случалось, сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки пассажирского транспорта, спонтанные рейды, работают методом «скрытого контроля». С середины октября выявлено и пресечено более 850 нарушений правил водителями пассажирского транспорта.

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