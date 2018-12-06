В Кузбассе пассажиры автобуса оказались на морозе

6 Дек. 12:47 2018-12-06T12:48:32+03:00

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В Ленинске-Кузнецком пассажиры автобуса оказались на морозе. Транспорт сломался по пути в поселок.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, во время патрулирования проспекта Кирова экипаж ДПС заметил пассажирский автобус, который окружали люди. 25 пассажиров пригородного автобуса, которые добирались до ближайших поселков, оказались на морозе. Автобус по пути заглох, а водитель не смог устранить неисправность.

Инспекторы ГИБДД, обозначили место стоянки автобуса при помощи проблесковых маячков и выяснили, что в автобусе замерзло дизельное топливо.

– Учитывая, что температура воздуха была ниже 30 градусов Цельсия, а неисправность автобуса могла устраняться в течение нескольких часов, полицейскими было принято решение о незамедлительной отправке пассажиров попутным транспортом до места назначения. В первую очередь сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам с детьми: они посадили малышей в патрульный автомобиль для обогрева, – рассказали в областном управлении МВД.

Инспекторы посадили несколько человек в попутный автобус и вызвали на место другой, в который сели остальные. Все пассажиры добрались до места назначения. Сломанный автобус помогли отбуксировать до мастерской.