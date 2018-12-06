Пассажиры ВАЗа погибли в ДТП на кузбасской трассе
Двое пассажиров автомобиля ВАЗ погибли в ДТП на трассе в Ленинск-Кузнецком районе. Еще три человека были доставлены в больницу.
Смертельная авария произошла на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга 4 декабря. здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109.
Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «девяткой». В результате аварии погибли двое пассажиров ВАЗ-2115 – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина.
Смертельное ДТП в Кузбассе.
– Водители обоих транспортных средств, а также пассажирка ВАЗ-2109 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, – пояснили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.
Следователи ОМВД по Ленинск-Кузнецкому району возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.