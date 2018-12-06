2018-12-06T15:54:05+03:00
Происшествия

Пассажиры ВАЗа погибли в ДТП на кузбасской трассе

Еще три человека получили травмы [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово"Фото: "Регион-42 Кемерово"
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Двое пассажиров автомобиля ВАЗ погибли в ДТП на трассе в Ленинск-Кузнецком районе. Еще три человека были доставлены в больницу.

Смертельная авария произошла на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – КемеровоЮрга 4 декабря. здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «девяткой». В результате аварии погибли двое пассажиров ВАЗ-2115 – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Смертельное ДТП в Кузбассе.

– Водители обоих транспортных средств, а также пассажирка ВАЗ-2109 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, – пояснили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователи ОМВД по Ленинск-Кузнецкому району возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

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