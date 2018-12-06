2018-12-06T15:05:42+03:00
Происшествия

Магазинного вора из Новокузнецка нашли по яркой куртке

Мужчина украл три бутылки дорогого алкоголя
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали серийного вора после очередной кражи.

Продавцы одного из магазинов на улице Тореза в Новокузнецке обратили внимание на посетителя. Мужчина прошел по магазину и, взяв с витрины три бутылки дорогого алкоголя, спрятал его под курткой. О том, что злоумышленник совершил кражу, стало понятно на кассе. Продавцы позвали охранника, однако магазинный вор успел убежать - вместе со своей добычей. Тогда сотрудники магазина обратились за помощью к бойцам Росгвардии.

Гвардейцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы злоумышленника. Одной из примет стала яркая куртка: отправляясь на дело, он надел на себя именно ее. А вскоре бойцы Росгвардии задержали и самого злоумышленника с похищенным алкоголем – 20-летнего местного жителя, который уже не раз был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

- Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали новокузнечанина сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба ведомства.

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