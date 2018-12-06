Кузбассовцы из-за опасного газа на два месяца лишились «Солнышка»

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-06T16:32:00+03:00

Юные кузбассовцы в детском саду каждый день подвергали опасности свое здоровье

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Лишить юных воспитанников детского сада «Солнышко» в поселке городского типа Верх-Чебула пришлось судебным приставам. Причиной закрытия детсада на два месяца стал высокий уровень газа радона.

Одна из проверок, проведенных в детском саду «Солнышко» в Верх-Чебуле, показала, что детям здесь находиться небезопасно. Как выяснилось, здесь имелись нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, оказался превышенным уровень газа радона. Из-за этого газа здоровью малышей мог быть нанесен вред. Так, продукты распада газа, попадая в легкие, поражают клетки эпителия и вызывают микроожоги. Из-за повышенной концентрации вещества могут пострадать половая, кроветворная и иммунная системы человека, гах может спровоцировать рак легких и лейкоз.

Руководству детского сада дано 60 суток на то, чтобы исправить ситуацию. А сотрудники УФССП проследят за тем, чтобы все было выполнено верно.